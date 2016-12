Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft zum Jahresende positiv

erschienen am 22.12.2016



Dresden (dpa) - Zum Jahresende gibt sich die ostdeutsche Wirtschaft positiv. Das Geschäftsklima habe sich nochmals leicht aufgehellt, teilte die Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts am Donnerstag mit. Bei etwas besser laufenden Geschäften seien die Erwartungen den vierten Monat in Folge gestiegen. Die ostdeutsche Wirtschaft dürfte das kommende Jahr mit wachsender Dynamik beginnen, hieß es.

Industrieunternehmen beurteilen ihre laufenden Geschäfte zwar etwas schlechter als im Monat zuvor, blicken jedoch mit wachsendem Optimismus auf das erste Halbjahr 2017. Unter anderem hellten sich die Exporterwartungen wieder auf, zudem gingen die befragten Firmen von steigenden Verkaufspreisen aus.

Gute Stimmung auch im Großhandel: Laut Ifo-Institut schoss der Geschäftsklimaindex wegen guter aktueller Geschäfte «deutlich empor». Der ostdeutsche Einzelhandel war allerdings spürbar weniger zufrieden als noch im Monat zuvor.

Das Bauhauptgewerbe gibt sich laut Ifo-Institut im Dezember dagegen in bester Stimmung, der Geschäftsklimaindex kletterte sogar auf den höchsten Wert seit 1992. Die Bauunternehmer waren demnach mit ihren Geschäften zufriedener als je zuvor und starten ebenso optimistisch in das neue Jahr.