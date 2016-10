Stinke-Attacke auf Ü31-Party im Kornmarkt-Center in Bautzen

erschienen am 23.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag eine Stinke-Attacke auf eine Ü31-Party im Kornmarkt-Center in Bautzen verübt. An mehreren Stellen im Gebäude sei eine übelriechende Substanz verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Veranstalter habe das Center, in dem sich zu dem Zeitpunkt etwa 1300 Menschen aufhielten, räumen lassen. Gäste klagten über Übelkeit und Atemwegsreizungen. Zwei Menschen wurden ambulant behandelt, zwei weitere ließen sich in einem Krankenhaus untersuchen.

Die Hintergründe seien noch unklar. Vermutungen, die Attacke könnte sich gegen den Veranstalter, einen Radiosender, gerichtet haben, seien «rein spekulativ», sagte der Polizeisprecher. Die Sendergruppe, zu der der Sender gehört, hatte vor einigen Tagen einen bekannten Radio-Moderator abgesetzt. Dagegen gibt es Protest aus der Hörerschaft.

Welche Flüssigkeit genau in dem Gebäude verteilt wurde, sei noch unklar, hieß es. Dazu müssten erst Laboruntersuchungen abgewartet werden. Das Einkaufscenter werde nun gereinigt.