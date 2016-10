Strafanzeige wegen FDJ-Hemden Demo gegen Einheitsfeier

erschienen am 06.10.2016



Berlin/Dresden (dpa) - Wegen des Tragens von FDJ-Blauhemden während einer Demonstration am Rande der Einheitsfeier in Dresden ist Strafanzeige gestellt worden. In ihren Blauhemden der früheren DDR-Jugendorganisation hätten die Demonstranten gegen das Versammlungsrecht verstoßen, teilte die Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen am Donnerstag mit. Das uniformierte Auftreten stelle einen schwerwiegenden Verstoß dar. Es sei «in Deutschland verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen».

Gedenkstättendirektor Hubertus Knabe erstattete deshalb nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Dresden. Während die rechtspopulistischen Proteste bundesweit Aufsehen erregt hätten, sei der Aufmarsch von uniformierten Anhängern der FDJ weitgehend unbeachtet geblieben, sagte er. «Bei Rechtsbrüchen muss die Staatsanwaltschaft jedoch aktiv werden, egal aus welchem politischen Spektrum diese kommen.»

Rund 20 Demonstranten im FDJ-Hemd waren am vergangenen Sonntag zur Demonstration eines linksradikalen Bündnisses gegen die Einheitsfeier in Dresden erschienen, aber von dem Demonstrationszug durch die Stadt ausgeschlossen worden.