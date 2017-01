Strafbefehl wegen gefälschten Fahndungsaufrufs

erschienen am 25.01.2017



Grimma (dpa/sn) - Ein gegen einen Mann wegen eines gefälschten Fahndungsaufrufs verhängter Strafbefehl ist rechtskräftig. Kurz vor dem angesetzten Verhandlungstermin zog der Beschuldigte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, wie das Amtsgericht Grimma am Mittwoch mitteilte. Er will jedoch noch erreichen, dass die verhängte Geldstrafe von 2700 Euro reduziert wird. Eine Entscheidung darüber werde voraussichtlich im Verlauf der nächsten Wochen getroffen.

Der damals 25-Jährige, der dem rechten Spektrum zugeordnet wird, hatte nach Überzeugung des Gerichts im Mai 2015 einen fingierten Fahndungsaufruf ins Internet gestellt. Darin veröffentlichte er den Namen und ein Foto eines Leipziger Journalisten und behauptete, dieser werde wegen sexueller Belästigung von Kindern polizeilich gesucht. Das Amtsgericht Grimma hatten deshalb einen Strafbefehl wegen Verleumdung erlassen.