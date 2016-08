StraÃŸengezwitscher: Kongress gegen rechte StrÃ¶mungen

Straßengezwitscher: Kongress gegen rechte Strömungen

erschienen am 27.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Initiative Straßengezwitscher lädt in Dresden zu einem Kongress gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Am zweiten Oktoberwochenende sollen sich dort Vertreter aus Politik, Kunst, Zivilgesellschaft und Journalismus vernetzen und austauschen, wie die Veranstalter mitteilten. Zum Kongress «2gather» werden rund 300 Teilnehmer erwartet.

Als Referentin soll unter anderem die Leipzigerin Karolin Schwarz sprechen, die im Internet eine Karte mit widerlegten fremdenfeindlichen Gerüchten («Hoaxmap») programmiert hat. Auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat sich angekündigt. Die Initiative Straßengezwitscher, die auf Twitter über fremdenfeindliche Kundgebungen berichtet, wurde im Juni dieses Jahres mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.