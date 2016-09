Street Art-KÃ¼nstler machen Industriehalle zur Â«Magic CityÂ»

Street Art-Künstler machen Industriehalle zur «Magic City»

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine ehemalige Dresdner Fabrikhalle ist ab 1. Oktober eine Adresse für Street Art-Fans. Die bisher einmalige Ausstellung mit dem Titel «Magic City» zeige Geschichte und Vielfalt der Kunst der Straße von Modellen mit den ersten Tags auf New Yorker U-Bahnwagen bis zum eingestrickten alten Karussell, wie Christoph Scholz vom Veranstalter SC Exhibitions am Donnerstag sagte. 42 Street Art-Künstler aus 21 Ländern haben für die «Zauberstadt» Graffiti, Wandgemälde, Skulpturen, Installationen und 3D-Bilder geschaffen oder zur Verfügung gestellt.

Auf 2500 Quadratmetern sind bis zum 8. Januar auch Arbeiten vom Meister der sogenannten anamorphen Kunst - in den Raum gemalte Bilder, die sich nur aus einer Perspektive erschließen - Leon Kerr, von Street Art-Vorreiter Dan Witz oder Ben Heine, der Menschen in abstrakten Gemälden verschwinden lässt, sowie Daze zu sehen, dessen Werke auch Madonna und Eric Clapton sammeln.

«Künstler haben schon immer die Poesie, aber auch die Probleme der Stadt zu ihrem Thema gemacht», erklärte Kurator Carlo McCormick. Das Projekt «Magic City» wolle genau diese Stimmen zu Wort kommen lassen. Die Besucher können sich fotografieren lassen - und so selbst Teil der Kunst werden. Geplant ist ein Begleitprogramm mit Workshops und Vorträgen, die Organisation Brooklyn Street Art zeigt Filme über die Arbeit hinter den Kulissen.