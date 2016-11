Streik: Erneut Flugausfälle in Sachsen und Sachsen-Anhalt

erschienen am 24.11.2016



Leipzig (dpa) - Auch am Donnerstag sorgt der Pilotenstreik der Lufthansa in Sachsen und Sachsen-Anhalt für Ausfälle im Flugverkehr. Insgesamt wurden am Flughafen Dresden 14 Starts und Landungen gestrichen, am Flughafen Leipzig/Halle sollen acht Verbindungen ausfallen, wie aus dem Flugplan hervorgeht.

Bei den stattfindenden Lufthansa-Flügen kann es zu Verspätungen kommen. Bereits am Mittwoch hatte der Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit für Flugausfälle gesorgt. Gestrandete Passagiere gab es laut einem Flughafensprecher aber kaum. In Dresden und Leipzig/Halle wurden insgesamt zwei Dutzend Verbindungen gestrichen.