Streik und Protest: Lehrer machen am Mittwoch mobil

Schulausfall ist im Arbeitskampf ein gängiges Druckmittel. Dieses Mal sind alle Schultypen betroffen. Doch was sagen die Elternvertreter dazu?

Von Uwe Kuhr

erschienen am 03.02.2017



Dresden. Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder sind festgefahren, nun treten in Sachsen die Lehrer in den Warnstreik. Der ganztägige Ausstand am Mittwoch werde nahezu flächendeckend sein, kündigten die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Verdi und der dbb Deutsche Beamtenbund am Freitag in Dresden an. In der Landeshauptstadt soll es zudem zu Demonstrationen sowie Protestaktionen vor dem Finanzministerium kommen. Auch in anderen Bundesländern sind ähnliche Arbeitsniederlegungen geplant. Die etwa 31.000 Lehrer im Freistaat bilden eine der größten Berufsgruppen im Öffentlichen Dienst Sachsens.

Von dem Streik werden im Freistaat alle Schultypen - Grund-, Förder- und Oberschulen sowie Gymnasien - betroffen sein. Doch nicht alle Schulen schließen deshalb. Wie viele und welche Schulen betroffen sein werden, ist nach Gewerkschaftsangaben noch offen. Das richte sich danach, wie viele Lehrer dem Streikaufruf folgten. So werde es an Grundschulen eine Notbetreuung geben, heißt es. Eltern würden am Montag in Elternbriefen über die konkrete Situation informiert.

Die vorerst letzte Verhandlungsrunde in dem bundesweiten Tarifkonflikt ist für 16./17. Februar in Potsdam angesetzt. Dort sitzt Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) als Vertreter der Arbeitgeber in den ostdeutschen Ländern mit am Verhandlungstisch. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung einer zusätzlichen "Erfahrungsstufe 6" in den oberen Entgeltgruppen. Auf diesem Weg würde Berufserfahrung besser vergütet. Bisher erreichen Beschäftigte ab der Entgeltgruppe 9 - das betrifft etwa anerkannte Sozialpädagogen - bereits im zehnten Berufsjahr das Ende ihrer Gehaltsentwicklung. Die zusätzliche Stufe, die es in den unteren Einkommensgruppen schon gibt, würde ab dem 15. Berufsjahr gezahlt. Nach Angaben des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV) kann das monatliche Plus bis zu 327 Euro betragen.

"Bisher haben die Länder noch kein Angebot vorgelegt", sagte Sachsens GEW--Landeschefin Ursula-Marlen Kruse. "Es stört mich, dass wir wie nach einem Drehbuch zu den immer gleichen Ritualen gedrängt werden." Dem Vernehmen nach könnte sich die Arbeitgeberseite bei der zusätzlichen Erfahrungsstufe bewegen.

Michael Becker, neuer Vorsitzender des Landeselternrats, zeigte Verständnis für den Ausstand. "Es ist das Recht der Lehrer, für ihre Sache einzutreten", sagte er. Wichtig sei, dass in den Schulen eine Notbetreuung gewährleistet sei und der ausgefallene Unterrichtsstoff auf geeignete Weise nachgearbeitet werde. Auch der Landesschülerrat hält die Maßnahme für gerechtfertigt. "Der Lehrerberuf muss in Sachsen attraktiver werden", sagte dessen Sprecher Leonard Kühlewind. Dazu gehöre, "dass die Gehälter stimmen".

Grundschullehrer haben auf Initiative des SLV bereits am Donnerstag Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU) eine Resolution mit 4255 Unterschriften von Lehrkräften aus 474 öffentlichen Grundschulen überreicht. Sie repräsentieren etwa die Hälfte des in diesem Bereich tätigen Lehrpersonals sowie fast zwei Drittel aller staatlichen Grundschulen. Ausgangspunkt war ein Protestbrief von Leipziger Pädagogen, die insbesondere die gleiche Eingruppierung wie ihre Kollegen an Oberschulen und Gymnasien fordern. (mit dpa)