Streiks bei Obi-Märkten in Sachsen und Thüringen

erschienen am 13.04.2017



Leipzig (dpa) - Beschäftigte von Obi-Märkten in Sachsen und Thüringen sind in einen eintägigen Streik getreten. Betroffen seien sieben Niederlassungen in Altenburg, Dresden und Erfurt, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Sie fordert einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Die Geschäftsführung verweigere bislang die Verhandlungen, sagte Jörg Lauenroth-Mago, Verdi-Landesbereichsleiter Handel. Nach Darstellung der Gewerkschaft verdienen Mitarbeiter bei den Obi-Baumärkten im Durchschnitt 290 Euro brutto weniger im Monat als die Beschäftigten im Einzelhandel. Zur Streikbeteiligung machte Verdi keine genauen Angaben. Die Gewerkschaft rechnete damit, dass mehrere hundert Beschäftigte dem Streikaufruf folgen.