Streiks in Naunhof gehen weiter

erschienen am 12.09.2016



Naunhof (dpa/sn) - Die Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion erhöht den Druck auf die Stadt Naunhof: Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Kommune wird ab Mittwoch wieder gestreikt. Zunächst ist der Ausstand auf drei Tage befristet, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Die Arbeitnehmervertreter machten aber auch deutlich, dass weitere Streiks nur abgewendet werden können, wenn Tarifverhandlungen in Gang kommen.

«Die Streiks können unterbrochen werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens muss die Arbeitgeberseite schriftlich zusagen, umgehend mit uns Verhandlungen über den Abschluss eines Tarifvertrages zu führen», sagte der zweite dbb-Vorsitzende Willi Russ. Zweitens müsse ein konkretes Angebot als Grundlage für diese Tarifverhandlungen vorgelegt werden.

Erst in der vergangenen Woche hatten die rund 170 Beschäftigten der Kommune für drei Tage die Arbeit niedergelegt. Seitdem die Stadt 1994 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist, gilt für sie kein Tarifvertrag mehr. Bislang verweigert der Stadtrat Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) die Zustimmung zur Aufnahme von Tarifgesprächen.