Streit eskaliert: Mann mit Messer und Flasche verletzt

erschienen am 27.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach einem handfesten Streit in Zwickau ist ein 28-jähriger im Krankenhaus gelandet. Ein 34 Jahre alter Mann habe ihn mit einem Messer verletzt und mit einer Flasche geschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die beiden waren zuvor mit einer 24-jährigen Frau unterwegs gewesen. In den frühen Morgenstunden sei das Trio schließlich in Streit geraten, der am Ende eskalierte. Bei dem 34 Jahre alten Tatverdächtigen sei ein Alkoholwert von 1,22 Promille gemessen worden.