Streit mit Gaspistole und Hammer in Weißwasser

In Weißwasser geraten zwei Männer erst in einem Laden und dann auf der Straße aneinander. Beide werden verletzt. Auch ein Bus wird beschädigt.

erschienen am 12.05.2017



Weißwasser (dpa/sn) - Mit einer Gasdruckpistole hat ein 43-Jähriger in Weißwasser (Landkreis Görlitz) einem anderen Mann ins Gesicht geschossen - der verfolgte den Angreifer und schlug ihn mit einem Hammer auf den Kopf. Der 43-Jährige wurde dabei am Freitag schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Linienbus wurde durch Schüsse des Mannes beschädigt.

Der 43-Jährige soll ein Geschäft betreten und dem 41 Jahre alten Inhaber aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen haben. Dieser wurde leicht verletzt. Laut Polizei verlagerte sich die Auseinandersetzung dann vor den Laden. Dort habe der Ältere mehrfach, aber offenbar ungezielt um sich geschossen und den Bus getroffen, sagte der Polizeisprecher. Zwei Scheiben an dem Fahrzeug, das an einer Ampel wartete, gingen zu Bruch. Der Busfahrer und der einzige Fahrgast blieben unverletzt.

Der Schütze flüchtete, verfolgt von dem anderen Mann - der holte ihn laut Polizei nach etwa 150 bis 200 Metern ein, attackierte ihn mit dem Werkzeug und schlug ihn nieder. Der 43-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde - bewacht von der Polizei - mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der andere Mann wurde ins Polizeirevier gebracht, dort medizinisch versorgt und vernommen.

Laut Polizei kennen sich die beiden Männer sehr wahrscheinlich. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar - die Polizei geht jedoch davon aus, dass sie eine «Vorgeschichte» habe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die betroffene Straße war vorübergehend gesperrt.