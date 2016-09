Streit um Geld fÃ¼r Nahverkehr

Streit um Geld für Nahverkehr

Um die Bundesmittel für den Bahnverkehr wurde lange gerungen. Seit Kurzem steht fest, dass Sachsen mehr Geld bekommt. Das Land will nur einen Teil an die Verkehrsverbünde überweisen - zum Nachteil der Fahrgäste?

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 06.09.2016



Chemnitz. Monatelang tobte die Debatte um die Gelder für den Nahverkehr auf der Schiene, bis Länder und Bund es im Juni schafften, ihren Streit beizulegen. Es war gelungen, dass der Bund die Regionalisierungsmittel - jene Gelder aus Berlin, mit denen die Länder den Nahverkehr finanzieren - um 199 Millionen Euro pro Jahr aufstockt. Sachsen steht davon bis 2031 ein jährlicher Anteil von 50,2 Millionen Euro zu.

Bei den Verkehrsverbünden, die den Nahverkehr bestellen und bezahlen, soll aber nur ein Bruchteil davon direkt ankommen - nämlich 1,3 Millionen Euro. So steht es in einer Ergänzungsvorlage zum Landeshaushalt 2017/18, über den der Landtag demnächst zu befinden hat. Weitere 3,8 Millionen Euro sollen pro Jahr zurückgelegt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt an die Verbünde zu überweisen.

Für die Grünen ist das ein Unding: "Also führen nur zehn Prozent des Nachschlags bei den Regionalisierungsmitteln zu erhöhten Fördermitteln für Bus und Bahn in Sachsen", erklärte deren verkehrspolitische Sprecherin Katja Meier. Die übrigen 45 Millionen Euro wolle die CDU/SPD-Staatsregierung nicht für "den konsequenten Ausbau" des öffentlichen Verkehrs nutzen. Stattdessen würden damit andere Dinge finanziert.

Im ersten Haushaltsentwurf hatte die Regierung noch jährlich gut 41 Millionen Euro für das Landesinvestitionsprogramm aus den eigenen Mitteln eingeplant. Und von den knapp 60 Millionen Euro, die der Schülerverkehr pro Jahr kostet, sollten 4,2 Millionen Euro aus der Landeskasse kommen. Nun will man beide Summen vollständig aus den Bundesmitteln finanzieren.

Geld, was nach Ansicht der Grünen für den Schienennahverkehr fehlt, für den die Regionalisierungsmittel ja in erster Linie gedacht sind. Das Wirtschaftsministerium verteidigte indes den Schritt: Angesichts der aufgestockten Bundesmittel könnten diese Landesgelder nun wieder für "Zukunftsaufgaben" des Freistaates zur Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Sachsen eingesetzt werden, hieß es.

Und was sagen die Verbünde? Im Vogtland und in Mittelsachsen wollten sich die Chefs von VMS und VVV nicht äußern. An Spekulationen über Konsequenzen wolle man sich nicht beteiligen. "Wir können erst etwas sagen, wenn die Fakten endgültig auf dem Tisch liegen", erklärte VMS-Chef Harald Neuhaus. Beim Verkehrsverbund Oberelbe in Dresden ist man zumindest zufrieden, dass es nun eine Grundlage gibt, um längerfristig zu planen, so Sprecher Christian Schlemper. Mit dem Geld werde man aber "gerade so hinkommen". Der geplante 15-Minuten-Takt bei der S-Bahn im Elbtal sei damit wohl nicht möglich.

Für Meier wäre das jedoch "ein Schildbürgerstreich", da die Bahn die Strecke gerade erst für eine Milliarde Euro ausgebaut hat. Das zusätzliche Geld müsse vollständig für den Ausbau des Bahn- und Busnetzes genutzt werden, fordert sie. "Ich erwarte, dass die Streckenausdünnungs- und Abbestellszenarien der letzten Monate endgültig ad acta gelegt werden." Kritik kommt auch vom Fahrgastverband Pro Bahn. Sachsen zeige nach wie vor wenig Engagement in Sachen ÖPNV. Die Landesregierung könnte viel mehr machen. Doch dort sei man leider zu sehr aufs Auto orientiert, sagte Pro-Bahn-Mann Karl-Peter Naumann.