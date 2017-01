Streit um Hochschulstatus für Berufsakademie

Die CDU/SPD-Koalition will am dualen Studium festhalten. Fachleuten geht die geplante Novelle aber nicht weit genug.

Von Tino Moritz

erschienen am 17.01.2017



Dresden. Wer nach der Schule seine berufliche Ausbildung beginnen will, kann sich in Sachsen nicht nur zwischen Studium oder Lehre entscheiden. Als dritte Alternative steht das duale Studium bereit, in dem sich Phasen der Betriebspraxis mit Kursen an einem der landesweit sieben Standorte der Berufsakademie abwechseln.

Etwa 4200 Studenten sind aktuell eingeschrieben. Sorgen müssen sie sich nicht machen, die Chancen auf einen direkten Job-Anschluss gelten als hervorragend. Und schon im CDU/SPD-Koalitionsvertrag 2014 wird die Akademie als "fester Bestandteil der sächsischen Bildungslandschaft" bezeichnet.

Die damals angekündigte Gesetzesnovelle "auf Grundlage der Empfehlungen des Wissenschaftsrates" legte die Staatsregierung im Spätsommer 2016 vor - und sah darin von einer Umwandlung in eine Duale Hochschule ab, obwohl eine solche Aufwertung nicht nur in der früheren Regierungspartei FDP, sondern auch unter Wirtschaftspolitikern der CDU viele Anhänger hatte. Und diese gibt es auch noch woanders, wie sich nach der gestrigen Expertenanhörung im Wissenschaftsausschuss des Landtags zeigte.

"Qualifizierte Fachkräfte werden hierzulande immer mehr zum Engpass-Faktor", warnte dort der Bildungsgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, Torsten Köhler. Mit dem vorhandenen Potenzial an Fachkräften müsse "achtsam umgegangen" werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Sachsens zu sichern. Für Köhler ist es deshalb "unerlässlich", die praxisbezogene Berufsakademie zu einer Dualen Hochschule weiterzuentwickeln, damit die Absolventen keine Karrierechancen einbüßen.

Die Akademievertreter sehen derweil vor allem den Wettbewerbsnachteil für ihre Standorte, wenn die Berufsakademie auch künftig ohne Hochschulstatus bleibt. Dies schrecke Interessenten ab, und zwar Lehrende genauso wie Lernende.

Der Direktor der Staatlichen Studienakademie Glauchau, Konrad Rafeld, sprach von einem existenziellen Problem. "Unser Abschluss ist formalrechtlich kein Hochschulabschluss", bedauerte auch seine Leipziger Amtskollegin Kerry-Ursula Brauer. Mit Berlin, Baden-Württemberg und Thüringen hätten drei Länder ihre Berufsakademien längst zur Hochschule aufgewertet, nur Sachsen folgt nicht. "Wir sind die letzten Mohikaner", kritisierte Brauer.

Der Rektor der Hochschule Mittweida, Ludwig Hilmer, kann damit gut leben. Für Absolventen der Berufsakademie gebe es "objektiv kaum Probleme", im Anschluss an einer sächsischen Fachhochschule einen Masterstudiengang zu belegen. Den Master an der Berufsakademie einzuführen, berge dagegen die Gefahr einer "Mogelpackung", warnte er. Dagegen empfahl der Präsident der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, Burkhard Utecht, dem Thüringer Vorbild zu folgen. Es sei statistisch erheblich wahrscheinlicher, dass Absolventen von Berufsakademien in der Region bleiben, als Hochschulabsolventen das täten.

Davon zeigte sich auch Linke-Hochschulpolitiker Falk Neubert überzeugt. Über den Hochschulstatus müsse der Landtag ergebnisoffen diskutieren. "Wir vergeben uns sonst eine Chance", warnte Neubert nach der Anhörung.