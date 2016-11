Strohpuppen an Autobahnbrücken

erschienen am 10.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die rund um Leipzig aufgehängten Strohpuppen an Autobahn- und Bundesstraßenbrücken stehen nach Einschätzung der Polizei mit dem Leipziger Fußball-Derby zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lokomotive Leipzig in Zusammenhang. Sie seien ein eindeutiger Hinweis auf das Landespokal-Viertelfinale zwischen den Stadtrivalen am Sonntag, wie Polizeisprecher Uwe Voigt am Donnerstag sagte. Die Fan-Lager beider Vereine sind verfeindet, aus diesem Grund ist das Duell als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften sowie Hubschraubern und Pferdestaffel im Einsatz.

Die Polizei sammelte am Donnerstag 19 Puppen ein. Es habe sich um mit Stroh gefüllte grüne Overalls gehandelt, die zu Körpern mit Armen und Kopf geformt worden seien. Einige seien mit Schriftzügen versehen gewesen. Grün-Weiß sind die Farben von Chemie Leipzig. Vor kurzem waren bereits einige Lok-Anhänger in den Alfred-Kunze-Sportpark, Heimspielstätte von Chemie und Austragungsort des Derbys, eingedrungen.

Im Falle der Puppen an den Autobahnbrücken ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.