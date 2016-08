Strom zu frÃ¼h angestellt? Polizei ermittelt nach Brand

Strom zu früh angestellt? Polizei ermittelt nach Brand

erschienen am 26.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nicht nur abgestellter, sondern auch wieder angestellter Strom kann großen Ärger bringen. In Leipzig ging die Küche einer 20-Jährigen in Flammen auf. Der Frau war der Strom wegen einer nichtbezahlten Rechnung abgeklemmt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag wurde der Strom dann vormittags wieder angestellt. Der Herd war noch eingeschaltet, die Frau war nicht zu Hause. Ein Feuer breitete sich aus. Die Mieterin fühlte sich unschuldig, weil der Strom bis erst 14.00 Uhr hätte wieder angestellt worden sollen - und nicht schon vormittags. Die Polizei muss nun die Schuldfrage klären.