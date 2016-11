Strompreise ziehen ab Januar in Sachsen deutlich an

Als erster Energiedienstleister in der Region erhöht zu Jahresbeginn Envia M. Weitere Unternehmen dürften folgen.

Von Ramona Nagel

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz. Für Privatkunden von Envia M wird der Strom teurer. Sie zahlen ab Januar beim Grundpreis 2,17 Euro pro Monat brutto mehr. Betroffen sind 780.000 Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Verbrauchspreise ändern sich nicht. Auch für Gewerbekunden bleiben die Strompreise stabil, teilte der Versorger am Montag mit. Grund für die Erhöhung seien steigende Steuern und Abgaben. "Die Energiewende schreitet voran, aber sie kostet auch. So steigen Netzentgelte und Umlagen und dabei besonders die EEG-Umlage", sagte Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. Diese Mehrkosten könnten durch sinkende Beschaffungskosten nicht mehr ausgeglichen werden. Derzeit haben Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte einen Anteil von 75 Prozent am Strompreis, 2017 werden es 77 Prozent sein.

Die Netzentgelte sind in den neuen Bundesländern ohnehin höher als in den alten. In Sachsen liegen sie mit durchschnittlich 7,3 Cent je Kilowattstunde deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 6,53 Cent je Kilowattstunde. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird in Ostdeutschland deutlich mehr Öko-energie produziert als im Westen und damit auch stärker in den Netzausbau investiert. Wenn in Brandenburg viele Windräder in Betrieb sind, dann müssen Kraftwerke an anderer Stelle vom Netz genommen werden. Je mehr und unregelmäßiger Strom in die Netze eingespeist wird, desto kostspieliger sind diese Maßnahmen. Wie Envia M planen deshalb weitere sächsische Energieversorger Preiserhöhungen.

Fest steht das bereits bei den Stadtwerken Leipzig. Die Stadtwerke Freiberg wollen am Donnerstag dem Aufsichtsrat seit 2013 erstmals wieder eine Preiserhöhung vorschlagen. Auch der Chemnitzer Versorger Eins wird offenbar die Preise anziehen. Unternehmen wie die Stadtwerke Schwarzenberg können indes gegensteuern. "Der Strompreis bleibt 2017 stabil", sagte die Stromvertriebsleiterin Marion Schreiber. Bislang haben bundesweit elf Versorger höhere Strompreise angekündigt. Für die Mitteilung an ihre Kunden haben die Unternehmen bis Mitte November Zeit. "Wir gehen davon aus, dass es bis dahin deutlich mehr werden", sagte der Sprecher des Verbraucherportals Verivox, Lundquist Neubauer.

Verbraucher in Sachsen zahlen schon heute überdurchschnittlich viel für Strom. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden gibt nach Verivox-Angaben durchschnittlich 1108 Euro aus. Im Bundesschnitt sind es 1089 Euro.

Bei Preiserhöhungen können die Verbraucher ihrem Anbieter kündigen und sich alternativ umschauen. Das machen aber immer noch wenige Kunden. Besonders viel zahlen deshalb Verbraucher, die ihren Anbieter noch nie gewechselt haben. Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit 4000 Kilowattstunden sind das 1215 Euro in der Grundversorgung. Das günstigste vergleichbare Angebot kostet in Sachsen durchschnittlich 773 Euro.

Niedrigere Beschaffungskosten wirken sich hingegen beim Gaspreis stark aus. Der Gasversorger Mitgas, dessen Hauptanteilseigner Envia M ist, gibt sie weiter und senkt ab Januar die Verbraucherpreise um 0,76 Cent pro Kilowattstunde. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden spart damit mehr als 150 Euro im Jahr.