Studentenwohnungen in Leipzig vergleichsweise günstig

Eine Studentenbude in Leipzig bleibt im Bundesvergleich günstig. Aber auch in der sächsischen Stadt steigen die Mietkosten für Studierende.

erschienen am 11.04.2017



Köln/Leipzig (dpa/sn) - Studenten können in Leipzig laut einer Studie im Vergleich zu anderen deutschen Universitätsstädten am billigsten wohnen. Zwar sind die Mieten seit Beginn des Jahrzehntes auch dort gestiegen, doch die Preiserhöhungen fielen etwas geringer aus, wie aus einer neuen Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht.

Demnach lagen die Mieten für eine Studentenbleibe dort im zweiten Halbjahr 2016 bei durchschnittlich unter 6,50 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet ein Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 um 21 Prozent. Ähnlich günstig kann der akademische Nachwuchs in Bochum wohnen.

Teuerste Stadt für Studenten ist München, wie die Studie weiter ergab. Dort kostete eine durchschnittliche Studentenbleibe im zweiten Halbjahr 2016 bereits mehr als 17 Euro pro Quadratmeter. Dahinter liegen Stuttgart und Frankfurt mit jeweils über 13 Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt analysierten die Forscher den studentischen Wohnungsmarkt in 15 Universitätsstädten. Datengrundlage waren Mietangebote auf den Internetportalen Immobilienscout 24 und wg-gesucht.de seit 2010. Das Institut untersuchte Wohnungen, die für Studenten grundsätzlich infrage kommen - Luxusbleiben also ausgenommen. Allein für das zweite Halbjahr 2016 werteten die Experten mehr als 80 000 Inserate aus.