StudienanfÃ¤nger-Rekord in Leipzig - RÃ¼ckgang in Dresden

Studienanfänger-Rekord in Leipzig - Rückgang in Dresden

erschienen am 17.10.2016



Dresden (dpa) - Die sächsischen Hochschulen sind zum Wintersemester 2016/17 unterschiedlich stark gefragt. Während die Universität Leipzig mit mehr als 7500 Studienanfängern nach eigenen Angaben auf einen neuen Rekord zusteuert, zog es weniger Bewerber nach Dresden. Die TU in der Elbestadt verzeichnet einen Rückgang bei den Studienbewerbern sowie -anfängern. Die Zahl der Erstsemester sank um etwa 400. So wollten insgesamt 32 500 junge Menschen an der Hochschule studieren, 4900 weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage von Flüchtlingen an den Hochschulen nimmt stark zu.