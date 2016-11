Synode der Evangelischen Landeskirche berät Haushalt 2017

erschienen am 11.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Haushalt der Evangelischen Landeskirche Sachsens für das kommende Jahr steht ab heute im Mittelpunkt der Herbsttagung der Synode in der Dresdner Dreikönigskirche. Der Entwurf sieht ein Volumen von knapp 225 Millionen Euro vor, 15 Millionen Euro mehr als der Plan für 2016.

Grund für die Erhöhung sind Investitionen in das geplante Landeskirchenarchiv und größere Ausgaben für die Luther-Dekade, die teils aus der Rücklage finanziert werden - auch darüber muss das Kirchenparlament beraten. Der Etat soll bis Montag beschlossen werden.

2016 hat die Landeskirche erstmals seit 1990 einen ausgeglichenen Haushalt und verfügt nach Jahren des Sparens über so viel Geld wie noch nie in zwölf Monaten. Auch für 2017 geht sie von einer Zunahme des Kirchensteueraufkommens aus und erwartet mit 115 Millionen Euro ein Plus von acht Millionen Euro.

Daneben wird auf der Synode der Bericht von Landesbischof Carsten Rentzing erwartet und diskutiert. Zudem sollen kircheninterne Gesetze beraten und der 50. Jahrestag der Frauenordination gefeiert werden. 1966 konnten erstmals auch Theologinnen in Sachsen als Pfarrerin arbeiten.