Syrische Flüchtlinge klagen vor sächsischen Gerichten

erschienen am 29.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Immer mehr syrische Flüchtlinge in Sachsen ziehen vor Gericht. Nach Informationen von MDR Sachsen reichten in diesem Jahr bis Ende September bereits 3400 Betroffene Klage ein, hieß es am Samstag unter Berufung auf Angaben des Justizministeriums. Das seien über 600 Verfahren mehr als im gesamten Vorjahr gewesen. Die Verwaltungsgerichte stellten laut Angaben 26 zusätzliche Richter ein. Die Klagen richteten sich vielfach gegen die Bestimmung, dass Familien von Flüchtlingen erst nach zwei Jahre nach Deutschland nachkommen dürfen. Auch die Klagen gegen ablehnende Asylbescheide hätten zugenommen. Die Verwaltungsgerichte in Dresden, Leipzig und Chemnitz verhandelten demnach allein im September 775 solcher Klagen.