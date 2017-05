TU Bergakademie Freiberg tritt Grubenwehrverbund bei

20.10.2016

freiepresse.de

Marienberg

BERGAKADEMIE - Rektor begrüßt neue Studenten

Freiberg. Rund 350 Studienanfänger haben sich am Dienstag zur feierlichen Immatrikulation an der TU Bergakademie Freiberg in der Nikolaikirche eingefunden. Rektor ... weiterlesen