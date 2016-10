TU Freiberg und Universität Samara vereinbaren Kooperation

erschienen am 18.10.2016



Samara/Dresden (dpa) - Die Universitäten in Freiberg und Samara arbeiten bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses künftig enger zusammen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag in der russischen Industriestadt Samara von beiden Einrichtungen unterschrieben. Doktoranden, die an dem Programm teilnehmen, erhalten bei erfolgreicher Promotion den Doktorgrad beider Universitäten, zudem ist ein wissenschaftlicher Austausch vorgesehen. Samara hoffe nicht nur auf eine Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg, sondern auch mit Industrie und Wirtschaft in Sachsen, erklärte Vizerektor der Universität Samara, Mikhail Kovalev.

Derzeit ist eine rund 40-köpfige Delegation um Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in Russland unterwegs, um trotz Sanktionen an bestehende Kontakte anzuknüpfen.