TUD-Satellit sammelt Daten: SOMP2 ins Orbit entlassen

erschienen am 16.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Vier Wochen nach dem Start ins All sammelt der an der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität Dresden (TUD) entwickelte Nano-Satellit SOMP2 nun Daten. Er wurde am Dienstag von der Internationalen Raumstation ISS in den freien Weltraum entlassen, wie eine TUD-Sprecherin sagte. Die Daten könnten von Funkamateuren weltweit empfangen werden und auch an der TUD, wenn SOMP2 bis Ende Juni nachts über Dresden fliegt.

Der von Studenten, Doktoranden und Forschern entwickelte SOMP2 war am 18. April in einer US-amerikanischen Rakete von Cape Canaveral (Florida) gestartet. Mit an Bord sind Experimente des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik (ILR). SOMP2 steht für Student On-Orbit Measurement Project, das von Bund gefördert wird.

Mit Hilfe von Sensoren soll er die restlichen Partikel im All erfassen und neue Nanomaterialien auf ihre Einsatzfähigkeit testen. Die Forscher erhoffen sich auch Erkenntnisse über die Zusammensetzung der so genannten Thermosphäre in 80 bis 600 Kilometern Höhe. Anhand der gesendeten Daten können Klimavorhersagen optimiert und neue Atmosphärenmodelle erarbeitet werden.