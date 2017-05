Tag der Pflege: Mehr Wertschätzung gefordert

erschienen am 11.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Zum Internationalen Tag der Pflege an diesem Freitag haben Regierung und Opposition in Sachsen mehr Wertschätzung für die Arbeit der Pflegekräfte gefordert. Die Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und ambulanten Diensten übten einen «anspruchsvollen, oft schweren Beruf aus», sagte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). «Unsere Pflegekräfte verdienen mehr Wertschätzung und Anerkennung. Auch gute Arbeitsbedingungen sind dafür ein Ausdruck.» Die Weichen dafür seien mit den Pflegestärkungsgesetzen gestellt. «Ich fordere die Arbeitgeber in Sachsen auf, diese Chancen zu nutzen.»

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Susanne Schaper, sprach den knapp 63 000 Pflegekräften und den pflegenden Angehörigen «ein herzliches Dankeschön» aus. Über die Pflegestärkungsgesetze hinaus gebe es aber weiteren Handlungsbedarf. «Denn es fehlt an qualifiziertem Pflegepersonal in Sachsen.» Anstatt auf die Arbeitgeber zu verweisen, müsse die Staatsregierung aktiv werden. «Ein Schritt wäre, sich auf Bundesebene für einen einheitlichen Pflegemindestlohn einzusetzen.»

Laut Schaper beträgt der Pflegemindestlohn Ost 9,50 Euro, während in den alten Bundesländern 10,20 Euro pro Stunde gezahlt würden. «Ab 2018 wird der Abstand zwar von 70 auf 50 Cent verringert, dürfte aber 27 Jahre nach der Wiedervereinigung gar nicht mehr bestehen.»