Tag des Brotes: Dulig betont Bedeutung des Handwerks

erschienen am 15.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Verdrängung kleiner Bäckereien durch Großbetriebe und Discounter beklagt und die Bedeutung der Handwerksbetriebe betont. «Leider müssen wir in den letzten Jahren einen verhältnismäßig stetigen Rückgang der Zahl der Bäckereibetriebe verzeichnen», sagte er anlässlich des 5. Tags des Deutschen Brotes an diesem Dienstag. Viele kleine Bäckereien seien dem Wettbewerbsdruck nicht gewachsen. «Dennoch ist ihre Bedeutung für regionale Wertschöpfung und die Vitalität ländlicher Räume insgesamt ungemein hoch.»

In Sachsen gibt es nach Angaben des Ministeriums noch rund 1100 Bäcker- und Konditorenbetriebe, die knapp 15 000 Menschen beschäftigen. «Die Herausforderung besteht darin, mit innovativen und kreativen Ideen dem Wettbewerbs- und Preisdruck standzuhalten», sagte Dulig. Letztlich müsse es gelingen, eines der ältesten Handwerke zu bewahren und als attraktives Berufsbild weiterzuentwickeln.