Tagebauriesen wechseln Standort

erschienen am 04.05.2017



Profen (dpa) - Drei Tagebauriesen sind am Donnerstag im Süden von Sachsen-Anhalt auf große Fahrt gegangen. Vom Abbaufeld Schwerzau im Tagebau Profen welchselten ein Schaufelradbagger, ein Bandwagen und eine Antriebsstation in das neue Abbaufeld Domsen, wie das Braunkohle-Unternehmen Mibrag mitteilte.

Mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern in der Stunde musste auf der Verbindungsstraße zwischen Profen und Hohenmölsen/Nonnewitz eine Distanz von fünf Kilometern überwunden werden. Allein der Schaufelradbagger wiegt 2850 Tonnen. Am 23. Mai soll er zusammen mit den anderen Geräte die Arbeit im Abbaufeld Domsen aufnehmen.

Aus dem Tagebau Profen werden nach Mibrag-Angaben bis zu 10 Millionen Tonnen Braunkohle gewonnen. Die Vorräte sollen noch bis 2035 reichen. Hauptsächlich werden das Kraftwerk Schkopau sowie die Mibrag-Kraftwerke Deuben und Wählitz beliefert. Daneben betreibt die Mibrag in Sachsen den Tagebau Vereinigtes Schleenhain.