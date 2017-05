Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger ergebnislos vertagt

erschienen am 16.05.2017



Leipzig (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die rund bundesweit 600 000 Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk sind am Dienstag in Leipzig ergebnislos vertagt worden. Die Arbeitgeberseite habe kein Angebot vorgelegt, teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt im Anschluss an die erste Verhandlungsrunde mit. Die Gewerkschaft verlangt vom Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks unter anderem die Umsetzung einer Zusage von 2011, wonach die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West bis 2019 zu vollziehen sei. Diese Vereinbarung habe die Arbeitgeberseite vor einem Jahr einseitig gekündigt.

«Lohnunterschiede zwischen Ost und West sind mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung nicht mehr zu rechtfertigen», sagte die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft, Ulrike Laux. Die wirtschaftliche Lage der Branche sei heute deutlich besser als beim Abschluss der Vereinbarung 2011. Die Tarifrunde wird den Angaben zufolge am 20. Juni in Frankfurt am Main fortgesetzt.