Tat aus einer anderen Zeit: Prozess in Mordfall beginnt

Das Landgericht Zwickau verhandelt einen außergewöhnlichen Fall. Wegen des 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich ist ein 61 Jahre alter Mann angeklagt. Ihm ist die Polizei durch verbesserte DNA-Analysen auf die Spur gekommen.

erschienen am 12.12.2016



Zwickau (dpa) - In Zwickau beginnt einer der spektakulärsten Mordprozesse der vergangenen Jahre. Vor dem Landgericht wird der fast 30 Jahre alte Fall Heike Wunderlich verhandelt. Angeklagt in dem Verbrechen aus der DDR-Zeit ist ein 61 Jahre alter Mann aus Gera in Thüringen, dem die Polizei durch neue DNA-Analysen auf die Spur kam. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen vor, am 9. April 1987 die 18 Jahre alte Frau vergewaltigt und ermordet zu haben. Laut seinem Anwalt will sich der Angeklagte zum Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen äußern.

«Das ist unser ältestes ungeklärtes Tötungsverbrechen gewesen. Es stammt quasi noch aus einer anderen Zeit», sagte Staatsanwalt Holger Illing. In den mehr als 29 Jahren andauernden Ermittlungen haben sich 18 Ordner Hauptakte und 140 Ordner Beiakten angesammelt.

Die Polizei nahm tausende Speichelproben von Männern, untersuchte sie und glich die DNA mit der Datenbank ab. Dies führte am Ende zu einem Treffer. Wegen früherer Gewalt- und Sexualdelikte war die DNA des Angeklagten Helmut S. in der Datenbank. Im Frühjahr 2016 wurde er verhaftet.

Wegen der Fülle des Materials und der lange zurückliegenden Tat erwarten sowohl Ankläger als auch Verteidiger einen mehrere Monate dauernden Prozess. «Wir müssen die Spuren aus der Retrospektive bewerten», sagte Anwalt Bönisch.

Der Frührentner befindet sich wegen gesundheitlicher Probleme in Untersuchungshaft im Haftkrankenhaus in Leipzig und soll erst am Verhandlungstag nach Zwickau gebracht werden. S. hatte 2012 einen Schlaganfall erlitten. Sein Anwalt sagte, er sei sich nicht sicher, ob in einer normalen Justizvollzugsanstalt eine medizinische Versorgung adäquat gegeben ist. Unklar ist, in welchem Umfang der Angeklagte verhandlungsfähig ist.

Für den Prozess sind zunächst elf Verhandlungstage angesetzt worden. Es wurden 49 Zeugen und 3 Sachverständige geladen. Für die Familie des Opfers vertreten zwei Anwälte aus Plauen und Dortmund die Nebenklage.