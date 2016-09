Taube legt S-Bahn-Verkehr im Leipziger City-Tunnel lahm

erschienen am 14.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine Taube hat den S-Bahn-Verkehr im Leipziger City-Tunnel lahmgelegt. Der Vogel habe am Mittwochmorgen einen Feueralarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Deswegen standen die ZĂŒge rund 20 Minuten still. Feuerwehr und Polizei rĂŒckten an, konnten aber schnell Entwarnung geben. Es komme hin und wieder vor, dass Tauben einen Fehlalarm im City-Tunnel auslösen, sagte der Bundespolizeisprecher.