Tauchunfall: Leiche soll obduziert werden

erschienen am 05.09.2016



Meuselwitz (dpa) - Nach dem tödlichen Tauchunfall am Wochenende im Altenburger Land soll nun die Leiche des 64-Jährigen obduziert werden. Dies sei für Dienstag geplant, sagte Polizeisprecher Sebastian Hecker am Montag auf Anfrage. Die Ermittler erhoffen sich davon nähere Erkenntnisse zur genauen Todesursache. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.

Der Mann aus Meuselwitz war am Samstag mit einem Tauchpartner im Haselbacher See an der Grenze zu Sachsen unterwegs und hatte beim Auftauchen das Bewusstsein verloren. Trotz Erster Hilfe starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei stellte die Ausrüstung sicher, um sie auf mögliche Mängel hin zu untersuchen. Es ist schon der dritte tödliche Tauchunfall in Thüringen binnen weniger Wochen.