Tausende Lehrstellen inÂ Sachsen noch unbesetzt

Tausende Lehrstellen in Sachsen noch unbesetzt

In Sachsen sind noch viele Lehrstellen unbesetzt. Die regionale Arbeitsagentur geht aber davon aus, dass sie in den kommenden Monaten noch viele Bewerber an Betriebe vermitteln kann.

erschienen am 05.10.2016



Chemnitz (dpa/sa) - Das neue Ausbildungsjahr hat bereits begonnen. Dennoch sind in Sachsen viele Ausbildungsstellen unbesetzt: Rund 5350 Lehrstellen konnten bis Ende August laut der Arbeitsagentur Sachsen nicht vergeben werden. Dem gegenüber standen im selben Monat insgesamt 3365 Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz waren.

Laut Arbeitsagentur ist aber gerade in den kommenden Wochen noch mit Vermittlungen Jugendlicher an Betriebe zu rechnen. «Derzeitig sehen wir noch viel Bewegung. Die Situation für Bewerber ist sehr gut», sagte Frank Vollgold, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Sachsen. «Wir sind zuversichtlich, dass in den Monaten Oktober und November noch viele Stellen an Bewerber vergeben werden.»

Die Gründe für die vielen freien Stellen trotz zahlreicher Jugendlicher auf Ausbildungssuche seien vielfältig: Bewerber erfüllten oft nicht das gewünschte Anforderungsprofil, hätten andere Berufswünsche oder wohnten nicht in der Nähe der Ausbildungsbetriebe, hieß es.

«In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bewerber kontinuierlich gesunken. Seit 2005 hat sich diese sogar halbiert», sagte Vollgold. Während es im Jahr 2005 noch über 50 000 Bewerbungen gab, waren es 2015 lediglich noch rund 21 200. Als Grund für diese Entwicklung sei vor allem der Wunsch vieler Jugendlicher nach einer höherwertigen Ausbildung oder einem Studienabschluss zu nennen, erklärte der Pressesprecher.