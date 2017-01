Tausende unterzeichnen Petition gegen Wolfs-Abschuss

21.01.2017

freiepresse.de

Sachsen

Patrick Pleul

Sachsen will «Problemwolf» abschießen: Kritik hält an

Dresden (dpa/sn) - Der in Sachsen geplante Abschuss eines Wolfes sorgt bei Tierschützern weiter für Unmut. In einer am Samstag bekannt gewordenen Stellungnahme ... weiterlesen