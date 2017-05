Tedesco sucht Wohnung: Breitkreuz und Samson gehen

Beim FC Erzgebirge Aue wird derzeit fleißig am Kader für die kommenden Saison gebastelt. Dabei sind erste Personalentscheidungen gefallen. Eine Übersicht über den aktuellen Planungsstand.

Von Fabian Held, dpa

erschienen am 26.05.2017



Aue (dpa) - Domenico Tedesco ist derzeit auf Wohnungssuche in Aue. Und wohl viele im Erzgebirge hätten ihn gern als Nachbarn. Gilt der Deutsch-Italiener doch als entscheidender Faktor beim erfolgreichen Klassenverbleib des FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Coach ist auf Grund seiner Expertise sowie seinem verbindlichen und bodenständigen Auftreten im ganzen Verein und der Region sehr beliebt. Und der 31-Jährige soll seinen bis 30. Juni 2018 laufenden Vertrag erfüllen und in Aue bleiben.

«Es gibt da keine Frage für mich, wenn ich sehe, mit welcher Intensität er die Planungen vorantreibt. Wir freuen uns auf die Vorbereitung. Alles andere ist kein Thema», sagte Vereins-Präsident Helge Leonhardt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Leonhardt erteilte damit einem möglichen Interesse von Erstligist Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung Tedescos eine Abfuhr.

Tedesco, dessen Vertrag bis 30. Juni 2018 läuft, steht nun vor der Herausforderung, eine schlagkräftige Mannschaft nach seinen Wünschen zusammenzustellen. Dabei sind erste Entscheidungen, was den Kader betrifft, gefallen.

Steve Breitkreuz und Louis Samson werden den Verein verlassen. Die auslaufenden Verträge hätte Aue gerne verlängert, die beiden Innenverteidiger haben sich nach dpa-Informationen aber für Eintracht Braunschweig entschieden. Der Wechsel ist allerdings noch nicht verkündet worden, da die Niedersachsen derzeit noch in der Bundesliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg spielen.

Da auch der auslaufende Vertrag von Adam Susac nicht verlängert wird, brauchen die Auer dringend neue Innenverteidiger. Mit Fabian Kalig steht derzeit nur ein Spieler im Kader, der diese Position spielt.

Auf der Torhüter-Position ist derweil alles klar: Der auslaufende Vertrag von Daniel Haas wurde um eine Spielzeit bis 2018 verlängert. Er war im vergangenen Herbst als Ersatz für den verletzten Martin Männel aus der Arbeitslosigkeit geholt worden. Da Haas sich gut in die Mannschaft eingefügt hat, ist er als zweiter Torhüter eingeplant. Eigengewächs Robert Jendrusch wird dritter Keeper.

Weitere Abgänge möchte der Verein vermeiden. Pascal Köpke, Dimitrij Nazarov und Mario Kvesic haben mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, besitzen aber langfristige Verträge und wären entsprechend teuer. Bei den verliehenen Spielern Martin Toshev (VfR Aalen), Marcin Sieber (VfB Auerbach) und Simon Handle (SV Elversberg) will sich Tedesco erst ein Bild machen, bevor eine Entscheidung fällt. Auch bei den Spielern mit auslaufenden Verträgen wird erst nach weiteren Gesprächen in den kommenden Wochen eine Entscheidung erwartet. Das betrifft: Max Wegner, Simon Skarlatidis, Philip Riese und Julian Riedel.

Als Neuzugänge stehen Defensiv-Allrounder John-Patrick Strauß (kommt von RB Leipzig II) und Linksverteidiger Moise Ngwisani (U19 VfL Bochum) fest. Zudem wird Jan Hochscheidt aus Braunschweig zurück nach Aue kommen, wie die «Chemnitzer Morgenpost» berichtet. Auch hier hängt der Transfer wegen der Aufstiegsrelegation noch in der Warteschleife.