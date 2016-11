Teenager wegen Basecap gewürgt

erschienen am 27.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Als er sich sein Basecap zurückholen wollte, ist ein Teenager im Dresdner Stadtteil Leuben von einem Mann gewürgt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der mutmaßliche Täter die Kappe zunächst gestohlen. Zudem soll der 27-Jährige versucht haben, Geld zu erpressen, hieß es. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten der Mann und ein Begleiter in eine Straßenbahn. Sie konnten jedoch wenig später in der Bahn festgenommen werden. Dabei beschimpfte der 27-Jährige die Polizisten und biss einen Beamten ins Bein. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Begleiter kam auf freien Fuß.