Teilnehmerrekord bei sächsischer Geografie-Olympiade

erschienen am 29.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Fast 19 000 Schüler haben in diesem Jahr an der sächsischen Geografie-Olympiade teilgenommen. Das sei ein Rekord, teilte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) am Donnerstag mit. Er sei vor allem engagierten Lehrern zu verdanken, die Jugendliche für Geografie begeisterten. Insgesamt beteiligten sich 18 855 Schüler aus 229 Schulen. Die besten 30 nehmen am 5. Januar am Finale in Dresden teil. Die Schüler mussten in dem Wettbewerb ihr geografisches Wissen, topographische Kenntnisse und geografisches Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Den Siegern winken Sachpreise wie Globen, Schreibsets und Gutscheine.