Tennis-Rekordmeister Haupt wechselt an den Bodensee

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn)- Sachsens Tennis-Rekordmeister Christian Haupt verlässt mit Ende der Hallensaison 2016/17 Ende März den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz und wechselt zum TC Friedrichshafen an den Bodensee. Der 32-Jährige, der in Schkeuditz groß geworden ist und seine ersten Tennis-Schritte beim TC RC Sport Leipzig und Leipziger SC 1901 machte, spielt seit Anfang 2002 in Dresden. Seitdem ist er 15 Jahre ununterbrochen Mitglied des mit Abstand größten und erfolgreichsten Tennisvereins in den neuen Bundesländern. Mit 17 Landesmeistertiteln im Freien und in der Halle allein im Einzel ist er der mit Abstand erfolgreichste sächsische Tennisspieler.

Vier Jahre spielte Haupt mit der Männer-Mannschaft von Blau-Weiß Dresden-Blasewitz in der 2. Bundesliga. Erst am vergangenen Sonntag feierte er mit dem Gewinn des Titels bei den Offenen Ostdeutschen Hallentennis-Meisterschaften in Dresden-Pappritz einen weiteren großen Erfolg. Parallel zu seiner aktiven Tätigkeit erwarb er die A-Trainer-Lizenz des Deutschen Tennis Bundes und war als solcher in der Tennisschule des Blasewitzer Clubs vor allem für die Ausbildung des Nachwuchses tätig.

Mit Beginn der Freiluftsaison 2017 nimmt er beim TC Friedrichshafen, die Trainertätigkeit auf. Daneben wird er aber auch weiter als Aktiver an einigen Turnieren teilnehmen.