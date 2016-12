Teure Entsorgung bedroht Jobs: Sachsen fordert Styropor-Lösung

Polystyrol-Dämmplatten gelten seit Kurzem als Sondermüll. Auf Baustellen sorgt das für einen Entsorgungsnotstand. Sachsen hat deshalb die neue Abfall-Verordnung schon aufgeweicht - und will sie nun ganz kippen.

Von Jürgen Becker

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. Bei Handwerker Udo Erhardt stapeln sich im Lager unter einer Plane die Dämmplatten, die als Bauschutt bei Dachsanierungen angefallen sind. "Ich werde dieses Material nicht mehr oder nur noch für einen sagenhaften Entsorgungspreis los", sagt der Obermeister der Dachdeckerinnung Chemnitz und Umland. Ob Abbruchunternehmer, Dachdecker, Fassadensanierer, privater oder öffentlicher Bauherr - derzeit geht es vielen so wie Erhardt. "Bauvorhaben können deshalb nicht abgearbeitet werden, werden gestoppt oder gar nicht erst gestartet", sagt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Um weitreichende Folgen für die Bürger, Kündigungen oder Betriebsschließungen zu verhindern, müsse "dieser Notstand dringend beendet werden".

Das Entsorgungsproblem heißt HBCD. Mit dieser flammhemmenden Chemikalie sind häufig die Polystyrolplatten, mit denen jahrzehntelang Häuser gedämmt worden sind, beschichtet worden. HBCD ist aber inzwischen verboten, weil es als giftig gilt. Wird ein Haus saniert, müssen die Dämmplatten deshalb mit raus - und als "gefährlicher Abfall" entsorgt werden. Bundesweit geschätzte 40.000 Tonnen Sonderabfall fallen dadurch jedes Jahr zusätzlich an.

Seit dem 1. Oktober müssen die Baufirmen die Dämmplatten nun getrennt sammeln. Nach der neuen Abfall-Verordnung dürfen sie auch nur noch in Anlagen mit Sondergenehmigung gesondert und unvermischt verbrannt werden. In Sachsen hat aber nur die Anlage in Lauta (Landkreis Bautzen) die Zulassung dafür. Deren Kapazitäten sind aber vertraglich bis 2017 voll ausgelastet. Zusätzliche Abfälle können dem Betriebsleiter zufolge nicht angenommen werden.

Auch bundesweit dürfen nur wenige der 80 Müllverbrennungsanlagen Polystyrol unvermischt verbrennen. Von diesen wenigen Anlagenbetreiber lehnen nun aber viele die Annahme ab. Denn Polystyrol hat einen sehr hohen Heizwert. Und je höher der Heizwert ist, desto weniger Tonnen Abfall können in einem Durchlauf verbrannt werden. Da aber fast alle Öfen ohnehin schon voll ausgelastet sind, bekämen die Anlagenbetreiber den anderen Abfall nicht mehr durch, nähmen sie die Dämmplatten an.

Da das Bau-Styropor aber verbrannt werden muss, um das HBCD zu zerstören, hat das sächsische Umweltministerium Ende Oktober über einen Erlass die Abfall-Verordnung aufgeweicht. Seither dürfen Entsorger, die dafür eine Zulassung haben, das Styropor wieder mit anderen unbelasteten Abfällen vermischen, um den Heizwert zu senken. Die Chemnitzer Niederlassung von Becker Umweltdienste zum Beispiel "verdünnt" das Styropor in einem Volumenverhältnis von 1:10 mit normalem unbelasteten Gewerbemüll. "Wir haben dadurch eine reguläre Entsorgungsmöglichkeit in einem breiten Spektrum an Müllverbrennungsanlagen, aber die Preise dafür sind natürlich gestiegen", sagt Umweltdienste-Geschäftsführer Gerold Münster.

Die Entsorgung eines Kubikmeters dieses Styropor-Mischabfalls kostet zurzeit bundesweit zwischen 200 und 600 Euro je Kubikmeter. "Wir sind bei rund 300 Euro je Kubikmeter", sagt Münster, "und haben dabei selbst keine hohe Gewinnmarge." Dennoch kommen je nach Dichte des Materials schnell mehr als 10.000 Euro je Tonne an Entsorgungskosten zusammen, weil die Dämmplatten sehr voluminös, aber auch sehr leicht sind. Früher waren es um die 135 Euro. Die Resonanz sei bislang verhalten, sagt denn auch Münster. Die Kunden warteten ab. "Sobald die Furcht der Betreiber der Müllverbrennungsanlagen vor zu hohen Heizwerten nachlässt, wird aber der Preis auch wieder sinken", prognostiziert Münster.

"Durch die wieder erlaubte Vermischung dürfte sich der Preis auf dem vorherigen Niveau wieder einpendeln", sagt auch ein Sprecher des sächsischen Umweltministeriums. "Mit der Lösung durch unseren Erlass könnte man jetzt schon leben, aber wir wollen Rechtssicherheit."

Deshalb wird Sachsen auf der Umweltministerkonferenz der Länder gemeinsam mit dem Saarland einen Antrag einbringen. Dessen Ziel ist es ist, dass HBCD-haltige Abfälle wie in der Vergangenheit wieder grundsätzlich bei der Entsorgung zusammen mit anderen Abfällen gesammelt und die entstehenden Abfallgemische verbrannt werden dürfen. Sollten sich die Umweltminister darauf verständigen, hat aber der Bund das letzte Wort.

Dachdecker Erhardt will und kann darauf aber nicht warten. Bis auf Weiteres hat er deshalb das Wort "entsorgen" aus seinen Angeboten gestrichen. "Kommt nun ein Auftrag, schreibe ich dem Kunden, dass ich das Material bei ihm ablagere."