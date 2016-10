Theatertreffen in Chemnitz präsentiert Fluchtgeschichten

erschienen am 20.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Durch neue Spuren im Fall Peggy ist das Thema NSU aktueller denn je. Fünf Jahre nach dem Auffliegen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» wollen Chemnitzer Künstler der Frage nachgehen, wie rechte Strukturen Sachsen bis heute prägen. Um das Thema Rechtsextremismus dreht sich ein Großteil der elf Stücke beim Theatertreffen «Unentdeckte Nachbarn». Als Einstimmung auf das Festival (1. bis 12. November) kommen zunächst Flüchtlinge zu Wort - heute wird in Chemnitz eine Audioinstallation eröffnet, die zum Mitmachen einlädt.

In vier gelben Telefonzellen können Passanten Geschichten von Geflüchteten hören und diese wiederum selbst einsprechen. «Mit unserer Ausstellung wollen wir Stimmen hörbar machen. Stimmen die verschiedene Geschichten über Flucht erzählen und damit unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten beeinflussen», sagte Projektleiter Franz Knoppe. Das Kunstprojekt war zuvor schon in Frankfurt am Main zu erleben. Auf dem Programm des Theatertreffens stehen neben den Bühnenstücken zahlreiche Diskussionsrunden und Workshops.