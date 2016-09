Thomanerchor widmet sich ReformationsjubilÃ¤um

Thomanerchor widmet sich Reformationsjubiläum

erschienen am 21.09.2016



Leipzig (dpa) - Der Thomanerchor stellt in seinem Programm der Saison 2016/2017 das 500. Jubiläum der Reformation in den Mittelpunkt. In den Motetten und Gottesdiensten in der Leipziger Thomaskirche, aber auch bei den Konzertreisen werde sich das Jubiläum widerspiegeln, sagte Thomaskantor Gotthold Schwarz am Mittwoch in Leipzig. «Dabei werden wir den reichen Schatz insbesondere evangelischer Kirchenmusik von der Reformation bis heute hörbar werden lassen», sagte er.

Wie der Geschäftsführer des Chores, Stefan Altner sagte, wird der Thomanerchor nicht nur als bedeutender Bachchor, sondern oft auch als «Reformationsbotschafter» angefragt. So werde das Thema Reformation auch die für den November kommenden Jahres geplante USA-Reise bestimmen.

Thomaskantor Schwarz und Thomaskirchen-Pfarrerin Britta Taddiken zeigten sich enttäuscht darüber, dass der Chor nicht zum Festgottesdienst des Reformationsjubiläums nach Wittenberg eingeladen wurde. «Die Verantwortlichen in Wittenberg haben den Chor nicht berücksichtigt, obwohl er ja der Reformationsbotschafter schlechthin ist», sagte Taddiken.

Nach ihren Angaben wird das Reformationsjubiläum in Leipzig unter anderem mit «500 Minuten Bach» in der Thomaskirche gefeiert. Von 15.17 Uhr bis 23.37 Uhr präsentieren am 8. Juni unter anderen der Thomanerchor und der Bach Choir Houston Musik des Komponisten.