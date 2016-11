Tillich: Hass und Hetze haben Sachsens Image beschädigt

erschienen am 05.11.2016



Glauchau (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sieht den Freistaat in besonderem Maße von Hass und Hetze betroffen. «Das hat nicht nur das Image des Landes beschädigt. Das hat auch Sachsen und seine Gesellschaft selbst beschädigt», sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsische Union in Glauchau mit Blick auf die vielen Pegida-Demonstrationen in Sachsen. An diesen Vorkommnissen gebe es nichts zu beschönigen. Sachsen brauche jedoch keine «pauschalen Verurteilungen und Beschimpfungen». Der Freistaat war nach massiven Störungen von Pegida-Anhängern bei der zentralen Einheitsfeier am 3. Oktober in Dresden bundesweit in die Kritik geraten.