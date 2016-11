Tillich: Umgang mit Handelsabkommen stärkt AfD

erschienen am 05.11.2016



Berlin (dpa) - Sachsen Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat den Umgang mit den Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA für den Aufschwung der rechtspopulistischen AfD mitverantwortlich gemacht. «Wir müssen den Eindruck vermeiden, dass wir über die Köpfe der Menschen hinweg regieren», sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). «Freihandelsabkommen wie Ceta oder TTIP sind notwendig, um Europa wettbewerbsfähig zu halten. Aber die Art, wie sie verhandelt und erklärt werden, schwächt das Vertrauen in die etablierte Politik - und stärkt populistische Protestparteien wie die AfD.» Tillich zeigte sich überzeugt, dass die Union Protestwähler zurückgewinnen könne. «Das gelingt am besten, wenn wir die Menschen davon überzeugen, dass wir die großen Probleme lösen - etwa die Herausforderung durch den Flüchtlingszustrom», sagte er.