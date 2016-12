Tillich: «Wir leben in einer Zeit des Wandels»

erschienen am 31.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) sieht Sachsen im neuen Jahr vor großen Aufgaben. «Dazu gehört, unseren Wohlstand zu erhalten, während die Globalisierung fortschreitet und sich Wirtschaft und Arbeit verändern», sagte Tillich in seiner Neujahrsansprache. Weitere Herausforderungen seien, die Sicherheit zu stärken und den europäischen Gedanken wieder mit Leben zu erfüllen. «Wir leben in einer Zeit des Wandels.»

Tillich nahm auch Bezug auf Menschen «die die Sorge umtreibt, dass sich die Welt um uns herum zu schnell verändert und die mit Ungewissheit in die Zukunft blicken». Wo es Sorgen gebe, müsse man sich gemeinsam kümmern, betonte der Ministerpräsident. «Das ist Aufgabe der Politik, aber auch Aufgabe der Gesellschaft.»

Der CDU-Politiker gab sich optimistisch: «Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern werden.» Dafür verwies er unter anderem auf die Stärkung von Polizei und Justiz sowie die Einstellung von zusätzlichen Lehrern.

Zugleich rief Tillich die Bürger auf, sich in die politischen Prozesse einzubringen. «Politik und unser demokratisches Gemeinwesen leben vom Mitmachen und vom Mitgestalten. Ausdrücklich dankte der Regierungschef all jenen, die sich ehrenamtlich in Sachsen engagieren.