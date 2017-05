Tillich besucht Feuerwehr und Polizei in der Oberlausitz

erschienen am 02.05.2017



Zittau/Bautzen/Bischofswerda (dpa/sn) - Die Innere Sicherheit ist das Thema beim heutigen Besuch des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Wie die Staatskanzlei Dresden mitteilte, will der CDU-Politiker mit Mitgliedern der Feuerwehr Zittau über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Dreiländereck und den Katastrophenschutz in der Region reden. Im Fortbildungszentrum der Hochschule der Sächsischen Polizei in Bautzen stehen die aktuellen Herausforderungen der Polizei im Mittelpunkt. Es ist ein Rundgang geplant. Am Abend lädt der Tillich zudem zum Dialoggespräch «Miteinander in Sachsen - Für eine starke Zukunft» nach Bischofswerda ein.