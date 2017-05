Tillich erinnert an Verfassungsgebung vor 25 Jahren

erschienen am 10.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat die Verabschiedung der Sächsische Verfassung vor 25 Jahren als herausragenden Punkt in der Geschichte des Freistaats gewürdigt. Die Verfassung sei Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft. Entstanden sei sie in einer «nicht einfachen Zeit» des Umbruchs, schrieb er in einem Beitrag zum Jubiläum, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zentrale Punkte seien das klare Bekenntnis zur europäischen Zusammenarbeit, die Erwähnung der Sorben als nationale Minderheit und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Kultur. Am Mittwochnachmittag findet im Landtag ein Festakt zum Verfassungsjubiläum statt.