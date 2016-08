Tillich fordert Zustimmung zur Maghreb-LÃ¶sung

Wieso öffnen sich die Blüten am selben Tag?

Tomicek

Unsere Familie hat mehrere Kakteen der Art "Königin der Nacht". An allen diesen Kakteen öffnen sich die Blüten am selben Tag, dem 24. Juli. Das ist seit Jahren so. Gibt es dafür eine Erklärung? (Die Frage stellte Horst Reinhardt aus Aue.)