Tillich für Abschiebung straffälliger junger Asylbewerber

erschienen am 05.12.2016



Hannover/Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, auch straffällige jugendliche Asylbewerber in ihre Heimat zurückschicken. «Ich fordere die konsequente Abschiebung auch von strafmündigen Jugendlichen, wenn sie sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht haben», sagte Tillich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Hintergrund ist der Fall der getöteten Studentin in Freiburg (Baden-Württemberg), bei dem ein minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan unter Tatverdacht steht. «Auch ein Alter von nur 17 Jahren darf nicht vor konsequenter Strafverfolgung und im Zweifelsfall der schnellen Abschiebung schützen», sagte Tillich. In Afghanistan, aber auch im Irak und Syrien gebe es Regionen, in die man sicher abschieben könne.