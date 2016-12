Tillich für konsequente Abschiebung von Flüchtlingen

erschienen am 06.12.2016



Essen/Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat sich für eine konsequente Abschiebung von Flüchtlingen ausgesprochen, denen in Deutschland kein Asylrecht gewährt wurde. Man müsse den Worten auch Taten folgen lassen, sagte Tillich am Dienstag dem Fernsehsender Phoenix am Rande des CDU-Bundesparteitages in Essen. «Wir müssen auch deutlich machen, dass wir zum Beispiel bei der Frage sicherer Herkunftsländer noch keinen Schritt weitergekommen sind - das liegt an Rot-Grün, die das im Bundesrat blockiert haben.»