Tillich mahnt Vollendung der inneren Einheit an

erschienen am 01.10.2016



Dresden (dpa) - Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat angesichts der starken Polarisierung der Gesellschaft Anstrengungen zur Vollendung der inneren Einheit Deutschlands angemahnt. Dass die Menschen in Ost und West über 40 Jahre in unterschiedlichen Systemen gelebt hätten, sei heute so stark zu spüren wie seit 1990 nicht mehr, sagte der sächsische Ministerpräsident am Samstag bei der Eröffnung des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden. «Wir feiern etwas, das in der Geschichte ‎keine Selbstverständlichkeit ist: Eine friedliche Revolution, die in der Wiedervereinigung einer Nation endete.» Dies sei zugleich Mahnung, «weiter an der inneren Einheit zu arbeiten.»

Aufgrund der Präsidentschaft Sachsens im Bundesrat findet das Fest zum Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr in Dresden statt. Bis zum Montag sind zahlreiche Veranstaltungen geplant - an allen drei Tagen wird mit jeweils 250 000 Besuchern gerechnet. Am Montag werden auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden erwartet.

Nach zwei Sprengstoffanschlägen Anfang der Woche und einer am Donnerstag in der Stadt gefundenen Bombenattrappe finden die Feierlichkeiten unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. 2600 Beamte sind in Uniform oder zivil in der Stadt unterwegs.