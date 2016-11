Tillich mahnt zu enger Zusammenarbeit

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in den USA zur weiteren engen Zusammenarbeit aufgerufen. «Das Wahlergebnis ist das Wahlergebnis», sagte er am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Entscheidung der Wähler «gilt es zu respektieren und gleichzeitig die Möglichkeiten einer weiteren engen Zusammenarbeit und nicht nach Trennendem zu suchen», appellierte er. Milliardär Trump wird am 20. Januar als der 45. Präsident in das Weiße Haus einziehen.